Estate 2018 vacanze vip: Fedez e Chiara Ferragni, il re e la regina della Costa Smeralda. La coppia più social del momento, e prossima alle nozze, è in vacanza a Baia Sardinia. Su Instagram le tappe salienti del loro tour sardo tra villa di extra lusso con favolosa piscina vista mare, gite in barca, cenette a lume di candela in ristoranti stellati e tanto shopping. Il tutto – ovviamente – rigorosamente documentato sui social. E’ di queste ore infatti l’ennesima ostentazione del lusso da parte dei Ferragnez, che si sono concessi dei regali pre-matrimoniali spendendo cifre da capogiro. La fashion blogger e il rapper hanno infatti ‘svaligiato’ la gioielleria di Cartier nel centro di Porto Cervo: gioielli di grande valore come due preziosi orologi e una collana di smeraldi di Cartier hanno conquistato l’interesse della coppia che non ci ha pensato due volte a procedere con gli acquisti e a renderli noti nelle Stories di Instagram.

I Ferragnez – è Chiara a farlo sapere ai follower in un post su Instagram – oggi lasceranno la Sardegna, per poi trascorrere due giorni a Milano e partire alla volta di Ibiza, dove soggiorneranno fino al loro matrimonio, che sarà celebrato il 1° settembre a Noto, in Sicilia, terra di origine della fashion blogger. Insomma, un programma a dir poco allettante, vacanze infinite le loro! Le nozze saranno un evento, e i festeggiamenti, come già annunciato, dureranno tre giorni. Per i due – c’era da aspettarselo – non sono mancate le critiche.

Al solito c’è chi ha ridire per tutto lo sfarzo ostentato sui social di una vita patinata; quasi uno schiaffo a chi pur lavorando vive in povertà e con mille difficoltà economiche. La coppia non commenta mai questo genere di attacco gratuito, e continua a condividere il proprio stile di vita ‘eccezionale’. Tuttavia i futiri sposi oltre a spendere pensano anche a chi non è fortunato come loro. E’ di pochi giorni fa, infatti, la scelta di rinunciare ai regali di nozze per devolvere tutto il ricavato ad un fan bisognoso. Chiara sexy nel suo vestito rosso è arrivata insieme a Fedez al Billionaire di Briatore qualche sera fa. Nel locale c’erano anche altri vip, tra cui Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, Melissa Satta e Kevin Boateng, Luca Toni e l’imprenditore Renzo Rosso, l’ideatore del brand di abbigliamento Diesel. Il gestori hanno apprezzato molto la selezione musicale di Fedez, tutta l’attenzione era per lui e la futura moglie. Insomma, ovunque vadano i Ferragnez spopolano!