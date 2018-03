Fenty Puma by Rihanna: la collezione Primavera Estate 2018

Rihanna, direttore creativo di PUMA e FENTY, accende i riflettori sulla collezione nella primavera/estate 18 con l’introduzione della quarta stagione di FENTY PUMA by Rihanna. Due mondi si scontrano nei due drop di abbigliamento grazie a due direzioni creative distinte: beach chic e motorsport.

Beachy e badass, la collezione è un vibrante e inaspettato mashup di alta moda, sport estremi e beachwear. L’abbigliamento sportivo maschile incontra la lingerie, sagome oversize e androgine sono accoppiate a costumi da bagno sexy e attillati. Le vibrazioni estive iniziano a sentirsi tra dettagli audaci e spruzzi di neon. “Questa collezione è un mix tra due mondi: la motocross e il surf. E’ stata una sfida cercare di unirli ma il risultato ha portato a una combinazione perfetta” ha affermato Rihanna.

Fedele al DNA di FENTY PUMA by RIHANNA la designer ha giocato con silhouette gender-fluid e forme oversize accoppiati a sexy body-con. I pezzi must have della nuova collezione sono reinterpretati con nuovi tessuti e colori accessi. La classica Track Suit è aggiornata con un twist surf-inspired con neon bungee e pelle leggera rivestita in gomma mentre gli iconici Lacing Leggings sono proposti con bungee cords e colori pop come Cherry Tomato, Bae e Evening Blue. Tra i pezzi funky spiccano le Crew Neck Long-sleeve Tees, le Short Sleeve Tees, e le Oversized Hoodies.

Per la prima volta, la collezione FENTY PUMA by RIHANNA introduce una linea Swimwear con una serie di bikini perfetti per lo streetwear e le feste in piscina che si abbinano con i pezzi must have del guardaroba estivo come i Terry Toweling Hoodies, le Oversized Graphic Sweatshirts e i Booty Shorts. Neon, stampe gel e patch in gomma sono un tributo al surf e alla cultura del watersport.