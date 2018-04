Fenty Beauty in Italia: Rihanna a Milano per il lancio del suo beauty-brand

Grande entusiasmo ieri sera a Milano per il lancio di Fenty Beauty. A presentare il beauty-brand è stata l’ideatrice stessa, Rihanna. All’evento di lancio, tenutosi presso gli East End Studios di Milano, sono intervenuti giornalisti, make-up artist, influencer e celebs. La cantante ha potuto così celebrare il lancio, dal 6 aprile, del suo beauty brand, Fenty Beauty by Rihanna, in vendita esclusiva in 100 store Sephora in Italia e su www.sephora.it.

Offrendo un’anteprima intima del brand Fenty Beauty, gli ospiti hanno potuto vivere l’esperienza di testare l’intera collezione di lancio, che include la sua iconica gamma adatta a qualsiasi incarnato con prodotti come Pro Filt’r Instant Retouch Primer e Soft Matte Longwear Foundation (disponibile in 40 tonalità), Killawatt Freestyle Highlighter, Match Stix Matte e Shimmer Skinsticks, Invisimatte Blotting Paper e Powder, Gloss Bomb Universal Lip Luminizer, nonché Stunna Lip Paint Longwear Fluid Lip Color, e Mattemoiselle Plush Matte Lipsticks.

Gli ospiti, inoltre, hanno potuto provare per la prima volta la sua Summer 2018 Body Collection, Beach, Please!, che comprende Body Lava Body Luminizer (disponibile in due tonalità – Who Needs Clothes?! e Brown Sugar), Fairy Bomb Glittering Pom Pom (in Rosé on Ice) e Face & Body Kabuki Brush.

Gli ospiti hanno ricevuto un makeup personalizzato Fenty Face, grazie al Global Artistry Team Fenty Beauty. Come sempre, Rihanna ha aggiunto il suo tocco personale all’evento con esperienze divertenti e coinvolgenti per far conoscere al meglio i suoi prodotti iconici. Un tunnel in cui scoprire le 40 tonalità del fondotinta Pro Filt’r, una telecamera oversize che riprende l’iconico rossetto Stunna Lip Paint per registrare messaggi misteriosi e una vasca di sfere ispirata al Summer Body Fairy Bomb Glittering Pom Pom sono state delle attivazioni “larger-than-life” per gli ospiti.

Dopo l’evento di lancio, Rihanna ha sorpreso i clienti di Sephora presso il Flagship store Sephora di Corso Vittorio Emanuele a Milano. Insieme all’anteprima della vendita online su Sephora.it, il Flagship store Sephora di Corso Vittorio Emanuele è stato il primo negozio a vendere i prodotti Fenty Beauty in Italia aprendo le porte per un esclusivo shopping event firmato Fenty Beauty, la sera prima del lancio ufficiale nel paese, diventando così il primo beauty store ad aver aperto il negozio di notte in Italia. Rihanna ha intrattenuto nel Sephora Beauty Hub clienti e fan riservando ai più fortunati qualche personale ritocco al makeup. L’incredibile make up di Rihanna è stato realizzato dalla Global Artist di Fenty Beauty, Priscilla Ono.