Fendi presenta la collezione Eyewear Peekaboo 2018: Naomi Watts testimonial (FOTO)

L’iconica borsa Peekaboo si veste di nuovo, dando vita ad un’esclusiva Collezione Eyewear per l’Autunno/Inverno 2017-18. Ispirata alla celebre creazione di FENDI, la nuova Collezione Eyewear è ricca di dettagli provenienti dal mondo Peekaboo, come la distintiva chiusura della borsa, ora reinterpretata come un’originale cerniera sulle aste, elemento al contempo funzionale e decorativo.

Tributo alla borsa e al suo statement di classe e raffinatezza, la Collezione Eyewear Peekaboo incarna l’eleganza della Maison romana, svelando raffinate silhouette che spaziano dalla classica shape squadrata alla forma cat-eye o butterfly. Le nuove montature in acetato rappresentano un connubio perfetto di creatività e design, con le loro pure geometrie e i volumi sfaccettati, mentre la palette, femminile e accattivante, si illumina con le calde cromie del bordeaux, marrone, verde e nero.

La Collezione Eyewear Peekaboo rispecchia perfettamente la filosofia che ispirò la creazione dell’iconica

borsa Peekaboo: “Semplicità è eccentricità”.