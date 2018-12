Fendi offerte di lavoro: nuove assunzioni per il brand italiano di lusso

Fendi, il famoso brand di moda nato a Roma nel 1925, è pronto ad assumere personale da aggiungere nell’organico della propria straordinaria azienda. Tante le figure professionali ricercate: dal Quality Control al Project Manager, dal Social Media Specialist al Digital Media Specialist. Fendi, tra le più importanti realtà del Made in Italy, è stata fondata a Roma nel 1925 da Edoardo Fendi e Adele Casagrande.

Un marchio, che nel giro di poco tempo ha conquistato il favore della clientela, complice il binomio tradizione e modernità, in perfetto equilibrio, che da sempre ha contraddistinto la Maison italiana. Fendi, infatti, propone collezioni di extra lusso particolari, originali, nate dal genio di stilisti come Karl Lagerfeld e dal direttore artistico della casa di moda, Silvia Venturini. Dal dopoguerra in poi tanti successi e traguardi per il brand: alla fine degli anni ’60 il lancio della prima linea commerciale di pellicceria, poi di una collezione di cosmesi, negli anni ’80 nuovi prodotti come jeans, profumi e occhiali. Lo stile contemporaneo, fortemente innovativo, trova riscontro anche nel quartier generale inaugurato nella capitale il 22 ottobre 2015 con una cerimonia spettacolare entrata nella storia della moda. Un evento che ha ospitato stilisti, modelle, attrici, cantanti, insomma la crema del mondo dello spettacolo.

Fendi: le posizioni aperte

Ecco le figure professionali attualmente ricercate:

Compensation & Benefits Associate

Customer Quality Assurance & Compliance Manager

Customer Quality Assurance Analyst

Demand Planning & Anaplan Specialist

Deputy Store Director Rome

Digital Media Specialist

Digital Project Manager

Distribution Planner (Europe & Middle East)

Event Associate

HR Specialist

Internship within the Woman Ready To Wear & Fur Style Department

IS&T Retail Demand Manager

IS&T Security Manager

Judion Product Manager Man Accessories & Shoes

Leather Goods Industrial Controller

Leather Goods Pattern Maker

Legal Manager Middle East & India

Man Leather Goods Designer

Product Development Shoes Man – Technician

Project Manager Architecture Department

Prototype Operator

Quality Control – Bags

Social Media Specialist

Technical Research & Development Materials

Warehouse Operator

Web Analyst

Woman Leather Goods Research Assistant

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna posizione e inviare la propria candidatura non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Fendi alla pagina Carriere. Qui è possibile proporsi compilando l’apposito form e caricando il proprio curriculum vitae.