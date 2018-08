Fendi offerte di lavoro 2018: ancora opportunità per lavorare nell’alta moda, requisiti e come candidarsi

È stata fondata nel 1925 a Roma da Edoardo Fendi e Adele Casagrande. Ha legato la propria immagine all’equilibrio tra tradizione e modernità, divenendo uno dei marchi simbolo del Made in Italy. Grazie al genio dello stilista Karl Lagerfeld e a Silvia Venturini Fendi, Direttore Artistico della maison, Fendi propone collezioni che fondono la classe del lusso italiano con uno stile innovativo e contemporaneo, come dimostra l’headquarter inaugurato ufficialmente a Roma il 22 ottobre 2015 con una cerimonia spettacolare. Continuano le assunzioni nell’alta moda, grazie allo storico brand Fendi. La nota maison di moda detta non solo le ultime tendenze in fatto di stile, ma anche in materia di lavoro, con offerte rivolte sia a diplomati che a laureati. Durante l’anno sono numerose, infatti, le posizioni aperte in vista di assunzioni dirette a tempo indeterminato e stage retribuiti.

Fendi offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Al momento le ricerche attive riguardano i laureati in Economia, Marketing, Ingegneria, Informatica, Design e ambito umanistico da inserire nei numerosi settori di competenza del Gruppo: dalla Vendita al dettaglio, fino all’ambito delle Tecnologie Digitali. Tante anche le aree geografiche interessate dai nuovi inserimenti. Tra le competenze richieste, la conoscenza fluente della lingua inglese è prerogativa fondamentale per tutte le offerte di lavoro. In questo periodo, quindi, l’azienda seleziona personale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Inoltre, è alla ricerca di giovani anche senza esperienza, da inserire in tirocini.

Di seguito l’elenco delle posizioni aperte:

Accountant

Assembly Operator

Customer Service & Order Associate

Internship – HR Recruiting & Administration EMEI

Internship Product Development Shoes Man

INTERNSHIP within the Advertising & Heritage Team

Internship within the IS&T Department – Business Intelligence

INTERNSHIP within the Legal Compliance & Intellectual Property Department

INTERNSHIP within the PR Team

Internship within the Press Office Department

INTERNSHIP within the WW Architecture Department

Internship within the WW Architecture Department

Leather Goods Pattern Maker

Leather Goods Production Control Officer

Prototype Operator

Showroom Seller

Warehouse Operator

Fendi offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Inoltre, il Gruppo è sempre interessato ad incontrare talenti ed ogni anno offre a giovani anche senza esperienza l’opportunità di partecipare ai tirocini Fendi. Si tratta di percorsi di formazione on the job organizzati grazie ai rapporti del brand con scuole ed università e rivolti a chi sogna di intraprendere una carriera nel settore della moda.