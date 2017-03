Fedez sceglie Gucci per la tappa romana di Comunisti col Rolex (Foto)

Prosegue a gonfie vele il tour di Fedez e J-Ax “Comunisti col Rolex”, un sold out annunciato che vede i palazzetti pieni in tutta Italia. Lo scherzo de Le Iene ai danni del compagno di Chiara Ferragni aveva paventato proprio questo scenario inquietante, ovvero palazzetti semi vuoti, gettando il giovane nello sconforto.

Ma, per fortuna, si è trattato soltanto di un incubo ordito dal collega di palco J-Ax e dal team di Mediaset: la realtà conferma invece un pienone di fan. Non ha fatto eccezione la doppia data romana del 18 e 19 marzo, in cui Fedez ha sfoggiato un look Gucci della Collezione Cruise 2017.

Il rapper non ha mai nascosto il suo amore per il lusso e le cose belle, anche nella moda. Dopo aver collaborato alla creazione di una linea di T-Shirt con un celebre marchio italiano eccolo sfoggiare le creazioni di Gucci.