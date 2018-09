Potrebbe interessarti anche: Fabrizio Corona nuovo tatuaggio e (forse) ritorno di fiamma con Belén (FOTO) Il rapper incassa il buffetto senza lamentarsi. Sembra di vedere le scenette di ‘Casa Vianello’ dove Sandra e Raimondo si punzecchinao. Alla sfilata di Fendi per la Milano Fashion Week succede lo stesso: Fedez accompagna la moglie ma anche in quella occasione si becca una ramanzina. Il motivo? Un’occhiata di troppo alla bellissima Gigi Hadid che sfila in passerella. Scene di vita quotidiana che i follower della coppia dimostrano di apprezzare, divertiti.

Ieri, giorno in cui il loro piccolo Leone festeggiava il sesto mese di vita, papàè tornato a casa da un evento su di giri per gli effetti dell’alcol e la sua mogliettina non ha affatto gradito. La influencer lo ha riproverato e lui, colto in flagranza,ha improvvisato una pantomima usando un giocattolo di Leo, ma qualcosa è sfuggita al controllo, tanto che Fedez ha lanciato il giocattolo contro la, colpendo il tavolo., ripete Chiara mentre lo filma con il cellulare mentre fa lo sciocchino.