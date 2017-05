Fedez per “quella” sera all’Arena di Verona con Chiara Ferragni sceglie Gucci (foto)

La data all’Arena di Verona del Comunisti col Rolex tour 2017 resterà nella storia, forse non della musica, di certo del gossip e dei social. Ha fatto il giro di tutti i media e di tutti i social la scena di Fedez che chiama sul palco Chiara Ferragni per chiederle di sposarla davanti a tutti, in diretta.

Per la dichiarazione ufficiale il rapper ha indossato un completo nero elegante ma, durante il resto dello show, ha sfoggiato un look studiato da Gucci. Indossando un bomber in paillettes blu elettrico, oro e rosso con dettagli ricamati, e una t-shirt multicolor con stampa, ha così affrontato il palco.

Si tratta di un teaser della collezione Autunno Inverno 2017.

Ph Courtesy of Virginia Bettoja.