Il rapper, 28 anni, aveva un unico obiettivo da portare a termine durante questa Fashion Week milanese: scattare una foto con Gigi Hadid. Ci è riuscito grazie a sua moglie. Il fatidico incontro è avvenuto alla sfilata di Fendi, lei in passerella, lui in front row al fianco della sua Chiara Ferragni. L’ha seguita (e mangiata) con gli occhi, poi in una Instagram Stories la battuta ironica: “Purtroppo Gigi sono già sposato”. Il secondo ‘appuntamento’ da Versace, Fedez continuava a filmarla con il suo cellulare … la moglie Chiara quindi, per farlo felice (e magari in cuor suo rosicando un po’), durante la cena organizzata da Donatella Versace la fashion blogger li ha immortalati insieme: lei, bellissima e statuaria, fissa l’biettivo della fotocamera, Fedez invece, imbambolato, non ha occhi che per lei! Lo scatto è ovviamente diventato virale in men che non si dica. “Questa foto l’ha scattata mia moglie, ha fatto sapere il rapper con la didascalia che accompagna la foto di lui insieme alla sua adorata Gigi.

Sempre più social dal giorno delle nozze a Noto, I Ferragnez sono quotidianamente protagonisti sui social: selfie, foto con il loro bimbo Leone, siparietti comici di vita quotidiana (il video in cui il rapper rientra a casa ubriaco e la Ferragni gli fa ramanzina ha fatto il pieno di like!), ed emozioni, come il post in cui Fedez annuncia l’imminente uscita del suo singolo dedicato a Leone. “Leo si diverte come un pazzo e io non vedo l’ora di farvi ascoltare un pezzo del mio cuore. Sto tornando, e questa volta sono davvero io. Insicurezze e fragilità comprese”, ha scritto su Instagram Fedez.