Fedez in lacrime chiede a Chiara Ferragni di sposarlo durante il concerto all’Arena di Verona

Fedez e Chiara Ferragni si sposano: è ufficiale. Poteva la coppia più social d’Italia esimersi dal rendere pubblica anche l’agognata proposta? Certo che no. Nel corso della speciale data del Comunisti col rolex Tour, tenuto poche ore fa all’arena di Verona, si tenuto il vero colpo di teatro.

Lui si è inginocchiato come da copione, la fashion blogger convocata sul palco lo vede sfoderare un super anello di fidanzamento. A quel punto la ragazza si commuove davanti a tutti per il gesto (apparentemente inaspettato) e non trattiene le lacrime. Anche il rapper è visibilmente teso ed emozionato, in attesa del’agognata risposta. E la risposta più bella arriva con un bacio. In seguito i due se ne vanno mano nella mano, con gli occhi lucidi.

E’ ufficiale quindi: Fedez e Chiara si sposeranno e ora inizierà la corsa alla scoperta dei dettagli sulle nozze, a partire dall‘abito che la Ferragni sceglierà. La coppia, nonostante non si frequenti da molto tempo pare essere davvero innamoratissima e inseparabile nonostante i numerosi impegni lavorativi internazionali reciproci.