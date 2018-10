Fedez e Chiara Ferragni gossip: il rapper milanese si fa un regalo di lusso e ovviamente lo fa sapere sui social. Fedez ha acquistato una macchina di lusso – la Lamborghini! – per il suo 29° compleanno e su Instagram i fan sono impazziti. “Fede è bellissima”, ha commentato la moglie Chiara, dimostrando di apprezzare il regalo che il rapper si è fatto per il compleanno avvenuto qualche giorno fa. Rientrati da poco a Milano da Los Angeles, i Ferragnez sono andati a ritirare il bolide grigio. Un’auto di lusso, così come la loro vita. Patinata, fatta di ricchezza ostentata sui social. Fedez ha compiuto gli anni lo scorso 15 ottobre e solo qualche giorno fa ha deciso di premiarsi con un regalo da far invidia …

La foto ha quasi raggiunto i 600mila like! “Da Rozzano ora siamo qui”, scrive il rapper, strappando un commento di apprezzamento anche da parte della moglie che, do solito, non è solita farlo. Un regalo che corona un momento d’oro per Fedez, impegnato proprio in questi giorni a presentare il suo nuovo singolo dedicato al figlio Leone. C’è poi X-Factor, fervono infatti gli ultimi preparativi per le puntate serali, è il suo nuovo album è in arrivo. Il prossimo 2 Novembre uscirà “Prima di ogni cosa”, singolo di un disco che, diversamente rispetto al passato, sarà un lavoro più intimistico. Tutte le tracce rappresentano un vero e proprio atto d’amore per Chiara Ferragni e il figlio Leone. Nel video del primo singolo, infatti, vedremo la stessa influencer e il piccolo Leone come guest star.

“Spero vi piaccia il pezzo perché una cosa molto vera e molto mia”, ha già annunciato Fedez, che ha ringraziato così i fan che hanno accolto felicemente l’annuncio del nuovo singolo. L’annuncio riguardava l’uscita di un nuovo singolo e i follower hanno già avuto modo di ascoltare, attraverso delel Instagram Stories, alcune note del brano in uscita il 2 novembre. Nel post, invece, una foto dolcissima che mostra il cantante seduto al pianoforte con il figlio … insomma, grandi novità in arrivo!