Chiara Ferragni e Fedez, non si placano gli attacchi alla coppia social che presto convolerà a nozze a Noto, in Sicilia. Dopo l’articolo del Corriere Della Sera che ha definito la fashion blogger e le sue amiche – a Ibiza per festeggiare l’addio al nubilato – ‘rotonde’, scatenando la reazione della influencer famosa in tutto il mondo, che attraverso le Stories su Instagram è intervenuta al riguardo con questo post: “Trovo veramente assurdo che giornalisti possano scrivere cose del genere … In un mondo in cui ci battiamo per far sentire bene le ragazze e dar loro sicurezza, additare difetti fisici (miei o delle mie amiche) è veramente un messaggio sbagliatissimo”, ancora una querelle a distanza. In queste ore è infatti arrivata un’altra stoccata ai futuri sposi.

Il carico però è da novanta: si tratta di un tweet al vetriolo di Costantino della Gherardesca decisamente poco elegante. Nel mirino ancora una volta Chiara Ferragni. Il conduttore di Pechino Express, infatti, sulla scia delle polemiche social che stanno tempestando la nota influencer in queste ore, su Twitter ha cinguettato un post pesantissimo, alimentando le polemiche. “Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento”, ha scritto Costantino, per poi rimuovere immediatamente il tweet. Peccato che Fedez avesse già fatto in tempo a leggerlo e fare uno screenshot, così da poterlo riprendere e replicare per le rime all’attacco nei confronti della sua futura moglie nonché madre di suo figlio Leone.

Ecco la risposta del rapper milanese: “Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma. Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli…Sei proprio un signore”. La polemica social è servita!