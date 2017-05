Fedez Ferragni matrimonio: la madre del rapper e gli amici di Chiara remano contro?

Qualche nube si addensa sul matrimonio dell’anno: pare infatti che Fedez e Chiara Ferragni debbano vedersela con delle perplessità manifestate da persone a loro molto vicine. Secondo alcuni rumors la madre del rapper, che lavora al suo fianco, sarebbe preoccupata all’idea che Federico sposti sempre più il proprio asse verso Los Angeles, dove la fashion blogger vive e ha recentemente acquistato una proprietà, trascurando quindi i suoi tanti impegni italiani.

Ma la vera stilettata sarebbe arrivata dagli amici della 30enne che riterrebbero Fedez eccessivamente “tamarro” per poter essere il marito di colei che è nota in tutto il mondo per il suo stile e gusto per la moda. Andrebbe, però, capito quanto sia realmente profondo il rapporto di amicizia che lega questi detrattori alla Ferragni, in quanto l’invidia – si sa- è sempre la peggiore consigliera.

Nonostante questi intoppi la coppia tira dritto e pare sempre più convinta a convolare a giuste nozze, nonché a mettere in cantiere un bebè. Insomma, non ti curar di loro e passa avanti pare essere la filosofia dei due innamorati che paiono sempre più uniti.