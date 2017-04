Fedez fa perdere la testa a un notissimo blogger e attivista per i diritti gay statunitense

Nonostante Fedez esibisca in ogni momento la sua relazione con Chiara Ferragni e l’abbia addirittura raggiunta a Los Angeles, c’è qualcuno che non intende farsi scoraggiare dal quadretto idilliaco e si fa avanti per catturare l’attenzione del rapper che può vantare un ammiratore molto noto.

Si tratta di Perez Hilton – blogger, personaggio televisivo, attivista, e conduttore radiofonico statunitense – che negli ultimi tempi ha spesso parlato di Fedez ma, soprattutto, si è scatenato con commenti, like e cuoricini alle foto che il rapper ha recentemente postato sul suo profilo Instagram, rigorosamente a petto nudo con tatuaggi in bella vista. Hilton è dichiaratamente gay e da sempre combatte per i diritti degli omosessuali.

Hilton ha anche inserito un brano di Fedez nella sua playlist, promuovendo quindi la sua musica a una platea internazionale e molto vasta. Per il momento, però, tranne aver ringraziato sui suoi social e segnalato l’ingresso nella prestigiosa playlist, Fedez non si è sbilanciato in nessun altro modo verso Hilton e i suoi apprezzamenti.