Fedez e Ferragni protagonisti delle sfilate milanesi: ma arriva la lite feroce

Hanno documentato con certosina precisione la loro trasferta natalizia statunitense, Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente la coppia del momento. Ospiti al party dei Golden Globe a Los Angeles dai loro social si vive un assaggio di quella che è a tutti gli effetti una vita di extra lusso.

Adesso la coppia è tornata a Milano per presenziare alla fashion week 2017, ovviamente in qualità di super ospiti. In occasione della sfilata di Moschino i due hanno regalato una passerella fra migliaia di flash. Ma alle sfilate non c’era soltanto la coppia d’oro dello showbitz e sono emersi dei particolari che evidenziano una tensione tutt’altro che sopita tra Fedez e i due colleghi Guè Pequeno e Marracash.

Pequeno, in un’intervista al Corriere ha dichiarato di Fedez e J-Ax: “Non sono rapportabili a noi. Basta guardare alle rime e agli artisti con cui collaborano per capire che sono una forma di pop che si maschera da rap. Fedez è una macchina da guerra del business, glielo riconosco, ma il mio fare musica ha altri obiettivi“. Pronta e tranciante la replica di Fedez: “Deve essere frustrante fare delle interviste e pronunciare il nostro nome, che è più grande del vostro nel titolo. Poi ieri ti vedo dal vivo, ti dico che sei un c* faccia a faccia e tu abbassi lo sguardo. Giusto per ribadire: il nostro tour ha venduto più di centomila biglietti e non è ancora uscito il disco. La terza data del forum è sold out e a breve anche una quarta. Fa male vero?”. Marracash ha nuovamente replicato sostenendo che quando si sono incontrati alle sfilate non c’è stata alcuna interazione fra loro. La guerra è apertissima.