Fedez e Chiara Ferragni: ecco chi guadagna di più

In una recente intervista al Corriere della Sera il rapper più famoso d’Italia – Fedez, se qualcuno avesse dubbi – ha raccontato molto della sua infanzia pare tutt’altro che tranquilla, nonché di altre questioni amicali e sentimentali. Alla domanda circa i suoi abiti, il giovane ha tenuto a puntualizzare che se li paga tutti e che quella che “scrocca” i vestiti è invece la compagna Chiara Ferragni.

Essendo la fashion blogger più influente del mondo non è certo difficile da credere che le grandi maison di moda facciano a fare per regalarle le loro creazioni, il rapper ha invece asserito di pagarsi i suoi outfit. Ma non è certo finita qui. La domanda gli ha fornito l’assist per puntualizzare che, nella coppia, sia lui la persona che guadagna di più.

In una recente intervista Federico De Lucia aveva già spiegato di amare Chiara anche perché non teme che lei stia con lui per secondi fini, essendo una protagonista affermata e vantando già autonomamente un business da capogiro. In quella stessa circostanza il ragazzo aveva asserito di guadagnare quanto un calciatore di serie A. Insomma, bello l’amore, ma quando si tratta di soldi Fedez non scherza: è lui il golden boy della coppia. E che coppia.