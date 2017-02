Fedez e Chiara Ferragni alla New York Fashion Week 2017: sorpresa d’amore

Fedez e Chiara Ferragni sempre più social e innamorati; negli ultimi giorni sono tantissime le foto consegnata e Instagram che raccontano di baci e gesti d’amore nella Grande Mela. La fashion blogger più famosa del mondo è nella metropoli per presenziare alle sfilate della New York Fashion Week 2017; ed è proprio lì che Fedez l’ha raggiunta.

Per San Valentino il giovane ha deciso di fare una sorpresa “particolare” alla sua blonde salade facendosi trovare nel bagno dell’hotel con indosso un pellicciotto rosso a forma di cuore improvvisando un balletto ironico sulle note di “All you need is love”.

Poteva la Ferragni non condividere la scenetta con i suoi numerosissimi follower? Mentre Fedez si scatena la bionda cremonese commenta “Ecco perché sono così innamorata di lui“. Un coppia che come nessun’altra ha saputo condividere sui social i propri momenti intimi e privati, riuscendo a trarne un enorme vantaggio in termini di popolarità e business.