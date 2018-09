Fedez: con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il rapper milanese – al secolo Federico Leonardo Lucia, classe 1989 – ha annunciato in anteprima l’uscita del suo nuovo album all’interno del quale ci sarà un brano dedicato al piccolo Leone, il figlio avuto lo scorso marzo da Chiara Ferragni, la fashion blogger con cui è convolato a nozze lo scorso 1° settembre a Noto, in Sicilia. “Non mi sono mai messo così a nudo”, ha spiegato Fedez, “Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre”. Il marito della Ferragni lo racconta in un toccante post pubblicato su Instagram accanto ad uno scatto che lo ritrae insieme al bellissimo bambino, sdraiato su un letto. “Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri…”, il brano dovrebbe uscire nei prossimi mesi. “È una canzone che ti sto facendo ascoltare ormai da 5 mesi ma che fra pochi mesi non sarà più solo nostra. Non ti nascondo però che questa volta il salto da una dimensione così intima a un palcoscenico pubblico mi mette un po’ di tensione” – ha spiegato il cantante attraverso il lungo post – “Ma da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia”. Si tratta di un testo molto intimo e privato in cui l’artista si è messo completamente a nudo. Forse sentiremo un Fedez inedito, diverso da sempre. Già nei giorni scorsi il rapper aveva postato un video, però senza audio, per non spoilerare la canzone, in cui faceva ascoltare il brano a Chiara Ferragni e al piccolo Leone. La bella influencer si era emozionata, aveva pianto, il piccolo “Leoncino” come è solita chiamarlo lei, aveva mostrato una espressione un po’ perplessa. Tra pochi mesi sarà il pubblico a giudicare ma abbiamo come l’impressione che sarà un successone …!

