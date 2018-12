Federica Pellegrini: clamorose dichiarazioni dell’ex fidanzato Luca Marin, che svela un retroscena inedito sulla loro ex relazione d’amore. Ospite della quinta puntata di “Rivelo” andata in onda ieri sera 14 dicembre su Real Time con Lorella Boccia, il nuotatore ha dichiarato di avere sorpreso l’allora fidanzata in una camera d’albergo con il collega Filippo Magnini, con cui ha fatto coppia fissa per diversi anni.

“Il nuotatore di per sé ha paura del mare. In occasione di un week end sono stato vittima di uno shock. Avevo la paura di morire annegato, sono uscito ed ho guardato l’acqua in maniera diversa. Pechino 2008 è stato un grandissimo rimpianto….”. Poi Marin ha parlato di un’altra sua ex, la nuotatrice Laure Manaudou, che lo accusò – a suo dire ingiustamente – “di una cosa che non avevo fatto: non ho mai diffuso foto hard. Lei non ha mai accettato la fine della nostra storia e l’inizio di quella con Federica Pellegrini”.

Quanto a Federica Pallegrini, Marin ha rivelato un retroscena inedito sulla fine della loro relazione: “Non rimpiango la mia vita con Federica. L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi …”. Era il 2011, quando gli atleti si trovavano a Shanghai per i campionati mondiali di nuoto. “Avevo percepito che ci fosse qualcosa che non andava” – ha spiegato Marin – così non trovando Federica ho iniziato a bussare alla porta della camera di Magnini … Picchiavo i pugni sulla porta, volevo mi aprissero, cercavo solo un confronto”. Prima di quell’episodio lui e la Pellegrini avevano vissuto assieme per quattro mesi a Parigi e avevano parlato anche di matrimonio, “Ma non c’erano le basi”, ha ammesso Marin. Poi le parole d’amore per sua madre: “E’ la persona più importante della mia vita ed è amore incondizionato”.