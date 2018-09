Federica Pellegrini punta Cristiano Ronaldo e fa drizzare le antenne alla bella Georgina Rodriguez, fidanzata dell’asso portoghese. .La nuotatrice azzurra, grande juventina, ha lanciato il sasso: “Mi piacerebbe davvero tanto conoscerlo e non sarebbe neppure il caso di essere maliziosi, visto che è fidanzato”, queste le sue parole in esclusiva a Mediaset. La campionessa immagina un incontro a cena: “Se Cristiano Ronaldo mi invita a cena? Rispondo di sì”, ha detto la bella veneta e grande tifosa della Vecchia Signora, intenzionata ad andare più spesso allo Stadium. “Mi piacerebbe vederlo giocare così come tutti i più grandi atleti non solo del calcio, ma anche degli altri sport come il nuoto e il tennis. Mi incuriosisce molto il fatto di poterlo andare a vedere dal vivo”.

Fede strizza l’occhio al cinque volte Pallone d’oro e non fa mistero del suo desiderio: “Mi piacerebbe conoscerlo”. Naturale per lei, tifosa bianconera, che l’arrivo a Torino di CR7 abbia ravvivato l’entusiasmo suo e di tutti i tifosi juventini. “Credo che andrò allo Stadium più spesso …”. La bella Georgina Rodriguez è avvisata!

Attualmente ‘single e felice’, come lei stessa ha rivelato alla Gazzetta dello Sport, la Pellegrini ha smentito le recenti voci sul presunto flirt con Alberto Tomba: “La presenza di Tomba al mio compleanno (lo scorso 5 agosto ndr) ha scatenato tutti, ma ci abbiamo riso su: Alberto mi ha telefonato per dirmi che grazie a me era tornato in prima pagina sulle copertine per il gossip!”. Poi l’anticipazione sui suoi progetti futuri: la volontà di continuare fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il debutto in qualità di giudice di “Italia’s Got Talent”, al via su Tv8 in autunno. Tante novità in arrivo per lei, dunque, e chissà che non arrivi anche l’invito a cena di Cristiano Ronaldo …

