Federica Nargi, ecco la sua prima capsule collection di beachwear pensata per I Am Bikini

I Am Bikini, brand di beachwear totalmente Made in Italy che unisce stile contemporaneo e massima qualità sartoriale, ha presentato le novità per la collezione spring/summer 2018. Fiore all’occhiello della nuova stagione sarà la capsule collection disegnata da Federica Nargi che, per la prima volta, si cimenta interpretando alla perfezione i capi, anche in veste di testimonial del brand. Il risultato è un sorprendente mix di colore, stile, per pezzi che brilleranno sulle spiagge più trendy.

I modelli della capsule by Federica Nargi sono sette: sette come le diverse emozioni a cui Federica si è ispirata mentre li disegnava, sette come gli aggettivi che più rappresentano l’animo della neo stilista. Funny, Sparkly, Friendly, Happy, Sweet, Italian e Sunny: sono questi i nomi dei costumi, dal design fresco e accattivante.

“Quando ho ricevuto la proposta da parte di Amedeo Di Martino e Mario Borgonuovo, ero contentissima. Ho sempre desiderato disegnare il mio costume ideale e così mi sono messa in gioco tirando fuori le mie sette anime. È un regalo per tutte le ragazze che amano giocare e comunicare con la moda” ha affermato Federica Nargi parlando della sua capsule collection per I Am Bikini.