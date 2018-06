“Fede, riprendi qui e fai vedere a tutti” ecco il ‘tesoro’ della Ferragni: un guardaroba da favola

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati da pochissimo in Italia, hanno infatti vissuto a Los Angeles negli ultimi mesi a causa della nascita di Leone, ma sono già più attivi che mai. Sono impegnatissimi dal punto di vista lavorativo, stanno organizzando il matrimonio che verrà celebrato la prossima estate e hanno portato a termine i lavori della nuova casa milanese, un grosso attico con soppalco, terrazzo e piscina. Proprio ieri, domenica 24 giugno, in una giornata estiva, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di mostrare ai propri fan, nuovamente, la nuova casa di CityLife. Questa volta, però, particolare attenzione è andata al tesoro di Chiara Ferragni: un autentico guardaroba. (Continua a leggere dopo la foto)

La blogger non poteva che avere un armadio enorme per conservare tutti gli abiti e gli accessori che possiede e nelle ultime ore ne ha voluta mostrare una parte ai followers. Insieme al promesso sposo Fedez, Chiara ha immortalato in alcune Instagram Stories gli scomparti dedicati alle borse e sono un vero e proprio sogno per ogni donna. Ne possiede di ogni tipo e colore, dalle clutch bag Louis Vuitton alle tracolle Prada e Chanel, fino ad arrivare a quelle personalizzate con le iniziali CF o alle esclusive Birkin Bag. Cosa le accomuna? Il fatto che sono tutte griffate.

Nel guardaroba di Chiara Ferragni non può mancare il capitolo calzature: risaltano all'occhio per prime le pantofole di Gucci con il pelo. Per quanto riguarda le furry flats, le fan della fashion blogger più "in" del momento possono trovarle anche nella sua collezione. Oltre alle flats? Chiara mostra un paio di stivaletti piuttosto interessanti, vertiginosi a punta e rosa shocking, con cui ha conquistato nel 2017 New York camminando sicura per le strade della città. Ci sono anche un paio di sneakers, che ha indossato per i suoi momenti privati, come la crociera sotto la Statua della Libertà con Fedez o gli aperitivi con gli amici su terrazze che dominano Manhattan. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e, per i momenti più eleganti e raffinati, non possono mancare sandali altissimi e décolleté, nei colori "nude" o di vernice nera

E il guardaroba di Federico? Per lui c’è la sezione dedicata alle t-shirt firmate Supreme, disposte al fianco delle felpe dello stesso marchio, quella riservata ai giubbini, ai pantaloni e agli accessori, tra cui spicca un enorme borsone rosso sempre del noto brand americano. A saltare subito all’occhio non è solo l’ordine quasi “maniacale” ma anche il numero infinito di magliette a maniche corte. Ne ha praticamente di ogni tipo e colore, tanto che potrebbe indossarne una diversa in ogni giorno dell’anno. Bel lavoro Chiara: il tuo Federico è diventato un’icona di stile.