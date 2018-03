Fashion Innovation Award 2018: il gruppo Miroglio premiato per la “vision” innovativa

Il Gruppo Miroglio, in occasione della Fashion Innovation Week di Lugano, ha ricevuto il Fashion Innovation Award in qualità di azienda che si è particolarmente distinta per il proprio operato nel campo dell’innovazione applicata al mondo del fashion e del retail. Il Fashion Innovation Award premia le realtà più innovative in diversi settori collegati alla moda e al retail, è un’iniziativa della Fashion Innovation Week, tra gli eventi di riferimento per il mondo FashionTech.

Il premio è stato consegnato a Giuseppe Miroglio, presidente del Gruppo, da Marc Sondermann, fondatore e direttore della rivista Fashion Magazine.

“È un onore aver ricevuto il Fashion Innovation Award” dichiara Giuseppe Miroglio. “Questo riconoscimento ci conferma quanto la decisione di investire fortemente in innovazione sia il percorso corretto per approcciare con successo gli scenari del fashion e del retail di domani. Attraverso il nostro Miroglio Innovation Program abbiamo voluto stimolare le aziende del nostro Gruppo a perseguire l’innovazione in ogni momento della loro operatività. Siamo convinti che riuscire a costruire una cultura dell’innovazione sia il punto cardine per essere performanti oggi e continuare ad essere sempre più competitivi nel futuro”.