Fashion Graduate Italia 2018: date, info utili e curiosità sulla ‘kermesse’ dedicata alle scuole di moda

La seconda edizione di Fashion Graduate Italia, la manifestazione dedicata alla formazione in ambito Moda e organizzata da Piattaforma Sistema Formativo Moda – reduce dal successo dello scorso anno – amplia il ricco calendario di eventi, incrementa le iniziative di incontro e workshop e integra nuove proposte ad un fitto programma di sfilate. Le scuole di moda italiane diventano punto di riferimento per il territorio, proponendo una open fashion week alla città di Milano, un evento gratuito e aperto in cui entrare in contatto con un sistema formativo in continua evoluzione e con le tematiche più attuali dell’Industria.

Il costante contatto con i professionisti, le aziende e le istituzioni, contribuisce a generare l’evoluzione della scuola in un delicato equilibrio fra cultura e professioni, fra ricerca, nuove tecnologie e sostenibilità. Oltre ad essere luogo in cui apprendere una professione le scuole di Piattaforma Sistema Formativo Moda ribadiscono il loro ruolo di laboratorio culturale in continua evoluzione, dove confrontarsi con temi come l’ambiente sociale e la globalizzazione, in cui implementare la propria visione del futuro e in ultima istanza, intercettare le necessità non ancora espresse da un sistema

in rapido mutamento.

Restituire questa complessità è una delle missioni dell’iniziativa che si compone di sfilate, dibattiti di approfondimento, workshop, esposizioni e momenti di incontro con i principali attori del settore. L’evento è aperto a tutti previa registrazione sul sito www.fashiongraduateitalia.it Anche in questa edizione è fondamentale il supporto dei partner per la riuscita dell’evento. Regione Lombardia, Comune

di Milano, Confindustria Moda e Intesa Sanpaolo, hanno così confermato la qualità del progetto e i suoi obiettivi, partecipando in modo concreto alla sua realizzazione. A loro si aggiunge, in questa edizione, Gi Group.

Le iniziative di questa edizione saranno: