Fashion Film Festival Milano 2018: svelato il nome del primo giurato

Fashion Film Festival Milano svela il primo membro della giuria della quinta edizione, la regista iraniana Ana Lily Amirpour. Ana Lily Amirpour ha realizzato il suo primo film a 12 anni: un film horror con protagonisti degli invitati a un pigiama party. Ha un background che spazia dal mondo dell’arte, alla pittura fino alla scultura, inoltre è stata bassista e front-woman di una band art-rock prima di trasferirsi a Los Angeles per occuparsi di cinema.

Il suo lungometraggio di debutto è una love story fra vampiri in bianco e nero A Girl Walks Home Alone at Night (2014), presentato al Sundance Film Festival. Lo stesso film è stato selezionato come pellicola d’apertura della sezione New Directors/New Films al series MoMA di New York. Il film ha vinto il Revelations Prize al Deauville Film Festival nel 2014, il Carnet Jove Jury Award, e il Citizen Kane Award come Best Directorial Revelation allo Sitges Film Festival. Nel 2014 Filmmaker Magazine la ha nominata nella lista dei 25 Nuovi Volti del Cinema Indipendente. Sempre nel 2014 ai Gotham Awards, la Amirpour ha ricevuto il Bingham Ray Award assegnato ai registi emergenti il cui lavoro è esemplificativo di una visione creativa peculiare e distintiva e uno stile avventuroso che esula e spicca dal mainstream. Il suo secondo film THE BAD BATCH è una storia d’amore psichedelica fra cannibali ambientata nel deserto che ha come protagonisti Jason Momoa, Suki Waterhouse, Keanu Reeves e Jim Carrey. Il film è stato premiato al Festival del Cinema di Venezia nel 2016 dove ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria.

Fino al 15 maggio tutti i marchi di moda, i designer, i registi, le testate editoriali e le case di produzione nazionali e internazionali possono iscrivere gratuitamente il proprio fashion film sul sito ufficiale del Festival www.fffmilano.com. Resta adesso solo un mese per mandare la propria iscrizioni per partecipare alla quinta edizione del Fashion Film Festival Milano, fondato e diretto da Constanza Cavalli Etro, che si terrà a settembre 2018.

Come ogni anno le categorie del concorso saranno: Best Documentary, Best Experimental Fashion Film, Best New Designer or Brand, Best New Director, Best New Italian Fashion Film, Best New Fashion Film, Best Fashion Film, Best Director, Best Photography, Best Editing, Best Music e Best Production.Un invito particolare è dedicato ai rappresentanti della moda sostenibile: verrà dedicata una nuova categoria, la “Best Green Fashion Film” al miglior fashion film che rappresenti una realtà sostenibile nel panorama internazionale.È inoltre confermato il progetto #FFFMILANOFORWOMEN che sarà nuovamente il file rouge di questa edizione, volto a valorizzare il talento femminile declinato nei settori moda, cinema e arte.