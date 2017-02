Fashion blogger più influenti e seguite al mondo: ecco le 5 donne che valgono un impero

Le fashion blogger che sono riuscite ad affermarsi sono un manipolo abbastanza contenuto numericamente, mentre coloro che tentano di diventarlo – con risultati spesso più esilaranti che incoraggianti – sono tantissime. Per funzionare e diventare influencer di primo piano sono tanti gli ingredienti che vanno dosati con sapienza e un pizzico di fortuna.

Quali sono le fashion blogger più affermate del pianeta? Ecco le magnifiche cinque più seguite al mondo. Al momento il top level assoluto è rappresentato dall’italianissima Chiara Ferragni, della quale ormai si sa praticamente tutto: il suo Blonde Salade fattura circa 10 milioni di euro all’anno e la bionda cremonese non si è fatta mancare neppure una linea personale di scarpe. Regina della moda e del gossip, la relazione con Fedez non ha fatto altro che aumentare vertiginosamente la sua reputazione sulle riviste patinate. Direttamente da Los Angeles a tallonare la Ferragni ci pensa Aimee Song una interior designer che con il suo Song of Style vanta un seguito foltissimo.

Giovanissima e amatissima dai grandi brand, anche del lusso come Vuitton, la 21enne svizzera Kristina Bazan con il suo Kayture può vantare milioni di follower che le hanno garantito importanti contratti pubblicitari. La sua ascesa è vertiginosa. Julie Sarinana è stata fra le prime ad intuire il potenziale di questo mercato, ha lanciato il suo Sincerely Jules già nel nel 2009: i suoi punti di forza sono uno stile accessibile e la sua linea di T-Shirt irriverenti. Richiestissima Nicolette Mason, 29enne taglia oversize che si occupa di moda curvy ma anche di tematiche importanti e sociali. La giovane è diventata una bandiera contro bullismo, razzismo e disturbi alimentari. La sua rubrica, seguitissima su Marie Claire, le ha aperto i cancelli della celebrità: spesso ospite in qualità di esperta di stile in molte trasmissioni tv ha anche lanciato la sua linea di abbigliamento.