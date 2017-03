Famiglie più ricche d’America: ecco i 10 clan potentissimi e milionari

L’America è il luogo del self made man, quali sono i 10 clan familiari più ricchi e potenti del Paese? Forbes ha stilato la lista delle golden family. Al decimo posto la famiglia Duncan, con un patrimonio stimato a 21,5 bilioni di dollari, originari del Texas hanno fatto la loro immensa fortuna grazie alle condutture. Nono posto ricoperto dalla Hearst family, che con la Hearst corp. ha messo in cascina un patrimonio di 28 bilioni di dollari. Ottavo posto per la famiglia Johnson che, grazie all’abilità di investire, raggiunge cifra di 28,5 bilioni di dollari.

Guadagnano il settimo posto i Pritzker, divenuti bilionari grazie ai loro hotel che hanno ispirato anche ottimi investimenti, il loro patrimonio nel 2016 era di 29 bilioni di dollari. Un’altra famiglia Johnson, stavolta che si occupa di prodotti per la pulizia e l’igiene, agguanta il sesto posto con un patrimonio da capogiro: 30 bilioni di dollari. Quinto posto per la famiglia Cox che deve il proprio impero ai media: 41 bilioni di dollari. E’ di 49 bilioni di dollari il patrimonio della Cargill-MacMillian, una società che porta il nome del clan familiare che l’ha creata e ancora la gestisce.

Veniamo al podio. Medaglia di bronzo per la famiglia Mars, che deve tutto alle caramelle, questo dolcissimo impero l’ha portata a chiudere il 2016 con un patrimonio di 78 bilioni di dollari. Secondo posto per la famiglia Kotch che ha saputo diversificare i propri investimenti raggiungendo la cifra di 82 bilioni di dollari. Al primo posto con l’impero assoluto, valutato ben 120 bilioni di dollari, ci sono i Walton, ovvero i proprietari della catena Wall Mart.