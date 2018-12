Famiglia cerca fotografo personale per documentare i viaggi: il compenso 88mila euro

«Dicono che il treno che tu aspetti un giorno passerà», così cantava Fabrizio Moro qualche anno fa ed effettivamente per uno di voi l’annuncio di cui stiamo per parlarvi può essere davvero la grande occasione della vita. Una famiglia, che ha voluto mantenere l’anonimato, a causa del lavoro di “alto profilo” del padre, cerca fotografo che documenti viaggi intorno al mondo per un anno. Tra le mete previste: Monaco, le Maldive e la Val d’Isère, solo per citarne alcune. Il compenso? Da capogiro, parliamo di 80.000 sterline, che corrispondo grossomodo ai nostri 88.000 euro. Che dire? Se amate viaggiare e volete fare della fotografia un mestiere, oltre che una passione, sembra questo il lavoro dei sogni. Il singolare annuncio è stato pubblicato su Perflocal, piattaforma che mette in comunicazione i fotografi professionisti con gli utenti. Secondo quanto riportato nell’annuncio (che potete leggere cliccando sul presente link) il candidato prescelto godrà non solo dello stipendio, ma anche avrà diritto a viaggi, vitto e alloggio gratis. Tutto incluso, tutto a spese della famiglia, di cui si soltanto che vive nel Regno Unito. Il contratto di 12 mesi potrà anche essere rinnovato e il prescelto avrà anche 30 giorni di ferie annuali. Quali sono i requisiti richiesti? Essere un appassionato Instagrammer non basta, difatti i candidati dovranno avere almeno cinque anni di esperienza. Quelli che soddisfano i criteri e superano gli esami di background saranno invitati a un colloquio di un weekend per capire quanto feeling ci sia con la famiglia. Uno solo sarà assunto.

Una splendida prospettiva dunque per l’anno che verrà. Il fotografo che sarà selezionato comincerà a lavorare a partire da febbraio. Come si legge nella mail inviata a Perflocal: «È possibile che si debba stare via per un massimo di tre mesi alla volta. Visiteremo vari luoghi in Europa, America, Sud America e Australia, dove possediamo un certo numero di case per le vacanze e altre residenze. Il fotografo ci accompagnerà in eventi come il Gran Premio di Formula Uno a Monaco e Abu Dhabi, immersioni alle Maldive, il Martedì Grasso a New Orleans e il Carnevale di Rio de Janeiro, ma anche a sciare in Val d’Isère».

Pensate di essere la persona giusta? Non dovete fare altro che compilare il form presente in questa pagina.