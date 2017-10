Falconeri presenta la linea creme: il mondo del cashmere sbarca nel settore cosmesi (FOTO)

Falconeri, il brand che fa capo al Gruppo Calzedonia, specializzato in cashmere e filati naturali, decide di affidarsi a un partner promotore del Made in Italy e specializzato in cosmetica naturale: Girzi Line, azienda italiana con oltre 30 anni d’esperienza nel settore e che sfrutta le proprietà benefiche delle acque termali di Boario Terme. Prosegue quindi il connubio tra il brand di maglieria e il mondo della Natura. Le formulazioni delle creme Falconeri sono arricchite con le proteine del cashmere, note per la loro capacità di rinnovare l’idratazione della pelle, oltre che conferire nutrimento, morbidezza e luminosità.

CREMA ULTRAIDRATANTE CORPO

Emulsione morbida e scorrevole, dal potere idratante e restituivo. Arricchita con proteine di Cashmere e burri emollienti, assicura nuova compattezza e levigatezza e regala il benessere di una pelle illuminata da una nuova idratazione profonda. Particolarmente adatta in caso di pelle arida e molto secca. La sua consistenza morbida e setosa, delicatamente profumata, si fonde sulla pelle, regalando un’immediata sensazione di benessere e relax.

Ha una delicata fragranza alla vaniglia.

Ingredienti

Acqua termale, Proteine del Cashmere, Burro di Karité, Olio di Passiflora, Olio di Mandorle dolci, Olio di Girasole, Cera d’api;

CREMA NUTRIENTE MANI

Formula mani restitutiva ed emolliente dalla texture morbida e leggera e di assorbimento immediato. Ricca composizione a base di proteine del Cashmere che donano elasticità e morbidezza, preziosi oli vegetali e burri pregiati, intensamente protettivi, acido ialuronico e Vitamina E che svolgono un’efficace azione idratante sull’epidermide contribuendo alla sua capacità di resilienza e ne favoriscono la rigenerazione.

Ha una delicata fragranza alla vaniglia.

Ingredienti:

Acqua Termale, Proteine del Cashmere, Olio di Vinaccioli, Olio di Passiflora, Acido Ialuronico, Vitamina E e Burro di Illipé

Le creme Falconeri sono disponibili all’interno delle boutique Falconeri con formato 200 ml per la crema corpo e 50 ml per la crema mani.