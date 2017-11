In occasione della 51esima edizione dei CMA Awards, anno 2017, che si è svolta mercoledì scorso 8 novembre a Nashville in Tennessee, Faith Hill ha indossato un abito monospalla ricoperto di cristalli neri con dettagli in crinoline della collezione Giorgio Armani Privé.

