Fabrizio Corona hot: video a luci rosse dell’ex fotografo dei vip che nelle Instagram Stories si mostra senza veli davanti allo specchio, nel suo appartamento di Milano. Pur di provocare e far parlare di sé Corona le escogita proprio tutte e stavolta ha pensato bene di denudarsi e filmarsi mentre passa davanti allo specchio senza veli. Nel video selfie Corona dà il buongiorno ai suoi follower al risveglio prima di andare a leggere le notizie del giorno. Il video piuttosto piccante mostra Corona che parla ai fan, a un certo punto lui si ferma e l’inquadratura si allarga e appare il particolare hot: lui nudo in piedi, il lato b in vista allo specchio.



Lui, da esperto provocatore, ha affermato che non voleva essere l’ennesima provocazione ma solo un saluto mattutino da dedicare ai suoi fans prima di correre in palestra. Eppure, conoscendo il personaggio, qualche dubbio in merito sorge eccome …! Da settimane il gossip non fa che parlare di lui e della storica ex fidanzata, Belén Rodriguez, tornata single da qualche settimana dopo avere chiuso (pare definitivamente) la love story con Andrea Iannone che già da un po’ viveva in un precario tira e molla.

Sì, perché dopo avere dichiarato a Verissimo di non avere mai amato Silvia Provvedi, Corona è parso alquanto imbarazzato quando, tornando sull’argomento, Federica Panicucci gli ha chiaramente detto: “Credo che tu sia ancora innamorato di Belén e spero che in futuro voi torniate insieme”. Lui ha sorriso, poi con parole – poco convincenti, a dire il vero – ha detto di non essere innamorato di Belén sebbene l’ammirazione per lei sia tanta. “Lei ha raggiunto un equilibrio nella sua vita, io no…”. Così parlò Fabrizio Corona, ma il suo mezzo sorriso sibillino ha lasciato intendere altro … e oggi 4 ottobre, parlando proprio di questa possibilità, la Panicucci ha confermato la sua sensazione: “Loro due sono ancora innamorati, io la penso così…”.