Fabrizio Corona a Verissimo: è un fiume in piena, l’ex fotografo dei vip, e a Silvia Toffanin ha parlato di tutte le recenti discusse vicissitudini della sua vita, in primis della furibonda lite in diretta avuta al Grande Fratello Vip con Ilary Blasi, peraltro sua grandissima amica.

Gli è stato dato il diritto di replica e su Francesco Totti – al quale sui social aveva dato dell’ignorante – ha rivelato: “Sulla lite con la Blasi, Totti è d’accordo con me”. Alla Toffanin basita e stupita che gli detto: “Questa è la tua verità”, Corona ha replicato: “Non è la mia verità, è ciò che è successo, Francesco mi ha detto testualmente che sua moglie ha sbagliato. Ed è questo il motivo che mi ha spinto a scrivergli il famoso post di scuse su Instagram”. “Voi non conoscete tutta la verità”, ha puntualizzato Corona. Non un appello per chiedere scusa ai tifosi della Roma, dunque, come qualcuno aveva sospettato.

Fabrizio torna sullo scontro con la conduttrice e rivela a sorpresa che l’ex capitano della Roma sta dalla sua parte. Un coup de théâtre degno dell’affabulatore Corona e chissà se il Capitano replicherà. Corona ha poi spiegato le ragioni del suo addio con Silvia Provvedi e del loro incontro nella casa del GF Vip: “Bisogna subito chiarire un punto: io non ho mai voluto riconquistare Silvia. Io sono andato lì per chiedere perdona a una ragazza su cui avevo detto cose sbagliate, tutto qua”. Corona, nonostante il rifiuto di Silvia di riallacciare un rapporto civile con lui, è convinto che una volta fuori dalla Casa loro diventeranno grandi amici. “Silvia è una 24enne che ha un’esperienza di una 40eenne per colpa mia, per colpa di ciò che io ho passato. Lei è stata fantastica. Non può esistere che non ci rivolgiamo più la parola dopo tre anni vissuti così”. Su Asia Argento, la sua nuova fiamma, queste parole riassumono in pieno i suoi sentimenti oggi: “Asia è bellissima e io sono presissimo”.

