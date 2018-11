Fabrizio Corona a Verissimo, Asia Argento commenta in diretta su Instagram e lo chiama “Amore”. Ormai l’ufficializzazione della loro love story è avvenuta, e lui ieri a Silvia Toffanin ha detto di essere “presissimo” dall’attrice e registra 43enne che con le altre donne “non ha niente a che vedere, lei è un’altra cosa”. “Bravo amore”, ha scritto in un post nelle Instagram Stories la figlia di Dario Argento, per accmpagnare una foto di Fabrizio Corona col volto tumefatto e il pugno tra le labbra. Asia Argento ha scelto di commentare così la puntata di Verissimo che ha visto il suo nuovo compagno ospite di Silvia Toffanin.

Asia lo ha fatto attraverso una Stories di Intagram, ripresa poi dallo stesso Corona che l’ha pubblicata a sua volta per mostrarla sul suo Instagram informando i follower. In questo modo Asia Argento ha voluto legittimare il loro rapporto dopo le parole di Corona in trasmissione che l’ha definita come “Dio”, ammettendo di essere molto coinvolto nella storia con lei e intenzionato a fare sul serio.

“Io e Asia abbiamo tantissime cose in comune” – ha detto Corona a Verissimo – possiamo parlare insieme per ore. Lei ha tantissime esperienze di vita, è un’attrice del cinema americano, vive sola, ascolta musica e scrive. So che ha risposto alla madre, che non conosco. Mi piacerebbe conoscere il padre. Lei è bellissima, sono presissimo. Progetti? Vorrei passare tanto tempo con lei, appena viene a Milano vorrei presentarla a Carlos. Lei mi dice “calma”. Corona ieri ha anche svelato che la sera in cui entrò nella casa del Grande Fratello Vip per un chiarimento e riappacificazione (di fatto non avvenuta) con la ex fidanzata Silvia Provvedi, nelle ore precedenti a Roma ebbe il primo incontro con Asia, quello immortalato dai fotografi del settimanale Chi.