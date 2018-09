Fabrizio Corona gossip: obiettivo, stupire. Sempre e comunque. Di nuovo i giornlai di gossip riempiono le loro pagine con le immagini e le dichiarazioni del sempre tanto chiacchierato ed paparazzo. Piantato in asso dalla neo fidanzata Zoe Cristofoli per via di un messaggio altamente compromettente sul so telefono cellulare, Corona non si dispera affatto.

Fabrizio Corona nuovo tattoo sulla tempia

Ormai fa anche l’imprenditore e ora apre anche uno studio di tattoo – la sua passione – nel Salernitano. Ha lanciato il marchio ‘Adalet’, una parola turca che significa ‘giustizia’, e prodotto una linea di abbigliamento sportivo di cui è testimonial. “Vestire Adalet significa avere la forza di puntare i piedi, ogni giorno, per qualcosa”, aveva dichiarato per spiegare l’anima che c’è dietro il suo progetto. “Una forma di ribellione estetica in nome della giustizia, perché senza giustizia non c’è libertà” e quel marchio oggi è diventato altro, anche un salone di tatuaggi. Corona ha presenziato personalmente all’inaugurazione del primo studio di tatuaggi griffato ‘Adalet’ aperto a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. Le prossime aperture saranno a Milano e Roma. Si è anche fatto immortalare con il nuovo tattoo che s’è fatto fare sopra l’orecchio e in parte della tempia destra! “Viva la libertà”, appunto, la scritta scelta. Un vero colpo di testa ma che, considerato il personaggio, non desta alcun stupore.

Corona e il nuovo gossip con Belén Rodriguez

Tornata single dopo avere lasciato il fidanzato Andrea Iannone, Belén oggi festeggia 34 anni e qualche ora fa ha pubblicato nelle Stories Instagram una frase sibillina: “Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio”. Confusione sentimentale? Parrebbe proprio di sì … A peggiorare la situazione, è intervenuto anche Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che sui social ha diffuso la cover del prossimo numero dove in copertina c’è la foto di Fabrizio Corona e accanto a quella di Belén e la frase: la “Sì, io e Belén siamo tornati insieme”. Ovviamente il gossip impazza …

