Celebrità 13 Fabrizio Corona e Silvia Provvedi: sono scintille a distanza tra gli ex fidanzati, dopo che la madre de Le Donatella è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 ed ha parlato della fine della relazione tra Silvia, sua figlia, e l’ex fotografo dei vip. “Ecco il vero motivo per cui mia figlia lo ha lasciato…”, ha detto, mandando Corona su tutte le furie con le sue parole. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi fine love story: gravi accuse all'ex paparazzo, lui s'infuria. L'infelice retroscena emerge solo adesso ...

Fabrizio Corona si è sfogato su Instagram. L’ex re dei paparazzi, in una delle sue molteplici Stories quotidiane, ha infatti ostato un video accompagnato da una didascalia eloquente: “Hanno aperto le gabbie...”, e il riferimento potrebbe essere proprio rivolto alla sua ex suocera. La madre delle Donatella, Monica Alberti, avrebbe infatti raccontato la versione dei fatti della figlia Silvia circa l’improvvisa rottura con Corona avvenuta lo scorso luglio. E evidentemente Corona non avrebbe gradito le sue parole: “Fabrizio le ha buttato fuori di casa alcuni scatoloni. Ma ci tengo a dire una cosa: non gli ha buttato fuori tutte le sue cose. Gli ha buttato fuori quattro scatoloni di stracci, si è trattenuto tutti i preziosi, i quadri, un mare di roba di Silvia e anche mia per farla tornare a casa. Poi l’ha chiamata e lei a quel punto gli ha detto ‘Io di un uomo così non me ne faccio niente, di uno che si comporta così solo perché dopo tre anni mi voglio fare una vacanza con le amiche’. Il rapporto era già in crisi. Lei aveva provato a lasciarlo tre o quattro o volte. Lui piangeva disperato, lei ogni volta si lasciava intenerire e tornava ma stavolta no”.

Insomma, poche settimane fa, prima che Silvia Provvedi facesse ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip insieme alla sorella gemella, Corona sempre negli studi Mediaset aveva lasciato intendere che la rottura tra loro non era stata ‘pacifica’. Non si spiega altrimenti perché decidere di affermare pubblicamente, a storia ormai conclusa, una frase che per la Provvedi è stato un vero ‘sfregio’: “Non ho mai amato Silvia”. Ed ora arriva un altro ‘pezzo’ di retroscena sulla fine della loro love story che, visti i toni, fa intendere che non tutto sia davvero emerso. Cosa è accaduto di così grave tra Silvia e Fabrizio se ancora oggi, a mesi dalla rottura, da entrambe le parti arrivano strascichi pieni di livore? L’impressione è che ne sentiremo ancora delle belle …