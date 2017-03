Fabrizio Corona, pesanti rivelazioni della sua socia su Silvia Provvedi e quel “sortilegio”

A parlare è Francesca Persi, socia di Fabrizio Corona, che nonostante i guai con la giustizia – che l’hanno vista coinvolta – pare aver ben chiaro quale sia il problema che ha generato la nuova trafila di problematiche comportamentali di Corona. Lei si trova agli arresti domiciliari mentre per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, insieme condividono un procedimento penale.

“Voglio che si sappia che tra me e Fabrizio c’è un sentimento sincero. Che abbiamo un rapporto solido. Che ci vogliamo ancora un bene dell’anima e che il nostro affetto non sarà scalfito da questa brutta storia“. Così la donna descrive il suo rapporto ad Alberto Dandolo per “Oggi” ” si è rovinato per colpa della gemella ( Silvia Provvedi ). Lei a un certo punto lo ha totalmente circuito. Lui si è invaghito di questa ragazzina che gli chiedeva sempre di più. Fabrizio negli ultimi mesi sembrava essere sotto l’effetto di un sortilegio d’amore. Non era più lui“.

Insomma, secondo la Persi tutti i guai di Corona sarebbero da imputare alla giovane Silvia Provvedi.