Fabrizio Corona gossip Verissimo: “Più ne combino, più il pubblico mi vuole bene”, ha detto orgoglioso di sé l’ex paparazzo dopo l’ingresso trionfale negli studi del programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Corona come al solito ha parlato della sua vita privata, delle sue donne. Per Silvia Provvedi non ha usato parole carine.

“Silvia ha rischiato di uccidermi”: Corona parla male della ex fidanzata

“Non la considero come una delle donne della mia vita. Lei mi è stata vicina in un momento difficile, ma non siamo mai stati una coppia, anche se in galera mi appoggiavo a lei. Lei aveva fatto terra bruciata intorno a me con tante altre persone, io mi ero avvicinato a lei e alla sua famiglia, ma le donne della mia vita sono state Nina Moric e Belen Rodriguez, non lei. Non l’ho mai amata, quando parlavo di matrimonio mi ero inventato qualcosa da raccontare. Silvia non è una persona seria ed equilibrata come sembra, ha rischiato di uccidermi due-tre volte, sono sicuro che entrambi ora siamo più felici”. Una storia che non gli ha lasciato rimpianti, a quanto pare.”Ma dicevi di amarla, di volerla sposare. La situazione non mi sembrava come la descrivi tu. Da donna mi dispiace umanamente sentire certe dichiarazioni su un’altra donna”, ha replicato Silvia Toffanin, che poi ha zittito alcune donne del pubblico che hanno urlato un “Bravo!”.

Corona descrive il figlio “un successo”

Smentita la rissa in un locale milanese dove avrebbe fatto a botte con un uomo che aveva offeso Nina Moric e Carlos, ha poi spiegato: “Io implicato in una rissa? Si tratta di una mezza verità, se fossi stato protagonista mi avrebbero arrestato”. Poi l’amore per suo figlio, che descrive un “successo”: “Lui è il più grande successo della mia vita, dopo due-tre mesi che vive con me è finalmente felice e solare. Sono riuscito a trasformarlo, è la cosa più bella che abbia mai fatto. Devo solo stare attento a non farlo soffrire”. Recuperato anche il rapporto con la ex moglie: “Anche se è la persona più buona del mondo, è iperproblematica e ingigantisce tutto. Ho deciso di recuperare ogni rapporto proprio perché è una persona buona”. Anche Nina avrebbe dovuto essere presente in studio, ma poi ha dato forfait all’ultimo momento per non dover affrontare pubblicamente tematiche familiari delicate come le loro.

