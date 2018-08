Fabrizio Corona nuova fidanzata: Zoe Cristofoli, 22 anni. E’ lei l’avvenente fanciulla che ha preso il posto di Silvia Provvedi accanto all’ex fotografo dei vip. Modella e influencer super tatuata con più di 200mila follower su Instagram, ha rotto il silenzio in merito alla sua relazione con Fabrizio. Lo ha conquistato dopo il recente addio a Silvia Provvedi ( che pare abbia un flirt con Federico Chimirri, ex di Uomini e Donne) e il riavvicinamento alla ex moglie Nina Moric, con la quale, insieme al loro figlio 17enne Carlos, hanno trascorso le vacanze di agosto insieme in una villa in Salento.

“Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere. Fabrizio era una persona che non mi interessava. Mi sembrava il bello e dannato, il bad boy. A giugno, durante Pitti Uomo a Firenze l’ho conosciuto… Lo osservavo con curiosità. Stavo facendo il mio lavoro, lui il suo. Finita lì. Poi c’è stato un momento in cui ci siamo guardati. Quell’attimo mi è rimasto e mi sono chiesta perché mi avesse guardato in quel modo, poi per un mese non ci siamo più visti né sentiti. Fino a luglio“, così la bella Zoe ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera come e quando ha conosciuto Fabrizio Corona.

La loro love story è agli inizi ma, come sempre, il desiderio delle donne che sono state al fianco dell’ex paparazzo è stato, è e sarà sempre lo stesso: “Che Corona cambi”. “Su tante cose. Altri ci hanno provato senza riuscirci, ma io non sono gli altri. Non sono qui per salvarlo, si deve salvare da solo. Lo merita. Deve essere lui a prendere le cose belle e a non buttarle via”. Che sia lei, senza pressarlo, a riuscire dove le tante altre bellissime donne che l’hanno preceduta hanno fallito? Staremo a vedere quali sviluppi avrà l’ennesima relazione sentimentale del controverso Fabrizio Corona …