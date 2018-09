Fabrizio ha già voltato pagina (e anche la Provvedi, che ormai fa coppia fissa con Federico Chimirri, ex di Uomini e Donne) e il suo cuore ora è occupato dalla bella Zoe Cristofoli. La bellissima 22enne, modella e influencer super tatuata con più di 200mila follower su Instagram, sembra avere conquistato il ribelle ex fotografo dei vip ora imprenditore ed editore. Dopo averla fatta comparire in alcuni scatti suoi social ed anche come testimonial della sua linea di abbigliamento ‘Adalet’, Fabrizio ha voluto rendere pubblica la love story con un romantico post di auguri per il compleanno della sua bella, propri ieri.