Fabrizio Corona e Nina Moric rifatti? Foto oggi a confronto con quella del 2001, le differenze ci sono

Fabrizio Corona e Nina Moric rifatti? Che la modella croata avesse fatto ricorso a qualche ritocchino estetico non è un mistero. Già agli esordi, quando arrivò in Italia, i suoi zigomi e le labbra ‘a canotto’ davano parvenza di essere improvvisamente lievitati. Con il tempo i suoi tratti si sono esasperati sempre di più. La Moric dal suo canto ha sempre smentito siffatte presunte illazioni, tuttavia le foto delle sue trasformazioni negli anni, messe a confronto, più che un dubbio sulla naturalezza del suo viso lo fanno venire eccome.

Idem dicasi per Fabrizio Corona, il cui volto negli ultimi tempi è apparso alquanto ‘gonfio’, il labbro superiore decisamente più pronunciato rispetto al passato ed anche il naso, importante, ha perso la ‘gobbetta’ che l’ex fotografo dei vip aveva una decina di anni fa. A svelare questi cambiamenti e innescare il dubbio che i due abbiano fatto ricorso a qualche punturina di troppo e non solo, una vecchia foto che entrambi hanno pubblicato su Instagram e che li ritrae ai tempi del matrimonio, bellissimi, giovanissimi e felici. Lo scatto risale a 17 anni fa. Era il 2001 e Nina Moric e Fabrizio Corona lo hanno condiviso sui social quale simbolo di ritrovato idillio dopo anni di battaglie legali seguite alla separazione. Pochi giorni fa, infatti, la ex coppia ha formalizzato in tribunale l’affidamento congiunto del figlio Carlos, e la foto rievoca l’armonia di un tempo oggi ritrovata.

Peccato che i loro rispettivi follower, cui non sfugge mai niente, siano andati oltre il messaggio che quella foto voleva veicolare, e si siano concentrati sul palese cambiamento dei volti di Nina e Fabrizio, che niente ha a che vedere con il passare del tempo. “Nina eri la dea della bellezza, la chirurgia ti ha rovinato!”, questo l’appunto corale fatto alla Moric. La punta del suo naso nella foto amarcord appare decisamente più tonda e pronunciata, rispetto ad oggi, molto sottile ed appuntita. Nina più volte è intervenuta sui social per mentire e ribadire che il suo naso non ha mai subito ritocchi. E c’è chi non ha risparmiato critiche nemmeno a Corona: “Che fine ha fatto il naso di Corona?” oggi perfetto, in effetti, senza la gobbetta che nel 2001 c’era eccome …