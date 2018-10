Fabrizio Corona- Nina Moric: nuova foto di famiglia con il figlio, è idillio

Fabrizio Corona e Nina Moric: continua l’idillio familiare ritrovato tra la ex coppia, per il bene del figlio Carlos, lo scorso agosto. L’ex re dei paparazzi, che del figlio ha la custodia, ha riaccolto la ex moglie che da anni soffriva per essere stata allontanata dal figlio per volontà del tribunale dei minori. Deposta l’ascia di guerra, la querelle in tribunale tra Nina e Corona ha lasciato spazio a stima e affetto reciproco. Oggi Nina e Fabrizio fanno i genitori, accompagnano il figlio a scuola, fanno le vacanze insieme. Sebbene non sia amino più condividono spesso dei momenti ‘familiari’ e Carlos è felicissimo di ciò.

Fabrizio e Nina: una famiglia per Carlos

I due infatti, ad anni dalla separazione, sembrano aver ritrovato un nuovo equilibrio, quotidianamente documentato sui social, soprattutto da parte di Corona. Entrambi single, Fabrizio e Nina si godono il figlio Carlos, ormai 16enne, e il settimanale ‘DiPiù’ li ha immortalati insieme per le strade di Milano. Coccole di entrambi a Carlos, poi Nina abbraccia affettuosamente Fabrizio. E’ palese che tra loro regni finalmente il sereno. Di Corona si parla molto in queste ore, per via dei rumors che vorrebbero Fabrizio in procinto di entrare nella casa del GF Vip, all’interno della quale si trova Silvia Provvedi, la sua ex fidanzata con la quale il rapporto non è certo ottimo, visti i modi burrascosi e i tempi repentini che hanno caratterizzato la loro rottura.

Fabrizio Corona al GF Vip? Ecco la verità

Sembra smentita tuttavia la sua presunta incursione nella Casa del Grande Fratello Vip per riconquistare la sua ex Silvia Provvedi, in gioco nel reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. A smentire i rumors è Gabriele Parpiglia. Assillato dalle continue domande, Parpiglia ha risposto ai follower nelle Instagram Stories, ironizzando “Immagino di sì (entrerà in casa), ovviamente a Milano”, ponendo fine definitivamente al gossip. Parpiglia, poi, riferendosi all’amico Corona ha aggiunto: “Altrimenti dorme fuori, perché a casa mia non lo ospito”. “Non parlo di un uomo piccolo così”, ha risposto sprezzante la Provvedi, prima di fare ingresso nella Casa, ad Alfonso Signorini che le aveva chiesto: “Cosa rispondi a Corona che a Verissimo ha dichiarato di non averti mai amata?”.