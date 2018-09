Fabizio Corona gossip news: proprio nel giorno della sentenza d’appello del processo in cui era imputato per il tesoretto milionario trovato nascosto nel controsoffitto della sua ex collaboratrice, che gli ha ridotto la pena da 1 anno a 6 mesi, si parla ancora di lui. L’ex fotografo dei vip, tornato single da pochi giorni dopo che la neo (già ex) fiamma Zoe Cristofoli gli ha dato il ben servito, Corona domani 22 settembre sarà ospite in studio di Silvia Toffanin, a Verissimo.

Le anticipazioni dell’intervista rilasciata son già trapelate: dai motivi della rottura con l’ex fidanzata Silvia Provvedi, in procinto di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip – “La verità è che non siamo mai stati una coppia. Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo due estranei. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile, ma penso di non averla mai amata. Non la considero uno dei grandi amori della mia vita. Le donne delle mia vita sono state solo due: Nina Moric e Belen Rodriguez” – alla pesante stoccata alla cantante del duo ‘Le Donatella’, con cui la travagliata storia d’amore si è chiusa lo scorso metà luglio, quando poi le loro strade si sono separate definitivamente. C’è poco da fare, quando Corona rilascia un’intervista impossibile che il discorso non cada ogni volta sulla sua ex Belén, per la quale spende sempre e solo parole di elogio ed ammirazione: “È stata il mio più grande amore. Quando ho bisogno lei c’è sempre. Lei ha raggiunto la pace dei sensi, è una bravissima mamma e ha una vita tranquilla, mentre io ho ancora il diavolo dentro che dovrei un po’ spegnere”.

Corona poi rivela di avere interrotto i rapporti con la madre ed i fratelli: “Io e mia madre non ci parliamo da molto tempo per ora non voglio un rapporto né con lei né con i miei fratelli. Abbiamo due punti di vista sulla vita e sulle scelte personali completamente differenti. Io sono sempre stato da solo, non faccio affidamento sui miei familiari, non l’ho mai fatto. Rimango da solo con mio figlio”. Ne ha avuta qualcuna da dire anche su Nina Moric, la ex moglie con cui questa estate ha ricucito il rapporto: “Nina è la persona più buona che esista sulla faccia della Terra ma è anche una persona molto problematica. E molti problemi nascono per colpa mia. Dopo anni ho ricucito finalmente i rapporti: io le persone buone me le porto dietro tutta la vita. Secondo me è ancora un po’ innamorata di me ma con Nina non tornerò mai insieme, però starò con lei tutta la vita. Il mio sogno è prendere una casa grande negli Stati Uniti e andarci a vivere tutti insieme”.