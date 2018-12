Fabrizio Corona ospite a Mattino 5, stamani 3 dicembre si è reso protagonista di uno scontro verbale molto acceso con l’ospite in studio di Federica Panicucci, il professor Alessandro Cecchi Paone, di recente uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, reality targato Mediaset cui ha preso parte. L’oggetto di discussione in studio era la recente decisione del tribunale del Riesame di Milano di confermare a Corona l’affidamento ai servizi sociali, di contro alla richiesta di trasferimento in carcere fatta dal pm. “Sapevo di essere dalla parte del giusto”, ha dichiarato l’ex paparazzo in collegamento video. Le parole di Corona erano rivolte alla sentenza che ha confermato l’affidamento terapeutico. “Non sono un uomo libero, sono un uomo in detenzione con l’esecuzione della pena fuori dal carcere”, ha poi precisato. Corona non si sente dunque completamente soddisfatto, nonostante la sentenza che ha confermato l’affidamento terapeutico e quindi gli ha evitato il carcere. “Un uomo normale non reggerebbe tutto questo”, ha detto di sé.

A quel punto Alessandro Cecchi Paone – provocatore nato – gli ha detto: “Non sei un buon esempio. Non ti critico per il tuo lavoro, ma per i tuoi comportamenti mediatici”. Dura la risposta di Corona: “La signorina si sta arrabbiando … Non sai chi sono e continui ad attaccarmi. Informati prima”. Imbarazzo in studio: la Panicucci non sapeva che fare e Cecchi Paone ha esclamato: “Non puoi mettermi sul suo stesso piano”. A quel punto la conduttrice ha invitato Corona a scusarsi per le parole omofobe, ma lui se ne è andato via, abbandonando il collegamento all’improvviso. Insomma, un’altra ‘coronata’ è stata servita in diretta televisiva. Tanto livore dell’ex paparazzo verso il professore Cecchi Paone è certamente legato al feroce attacco da lui fatto nella Casa a Silvia Provvedi, ex fidanzata di Corona, da lui tacciata di essere “un’ignorante” che stando per anni al fianco di Corona ha dato un cattivo esempi ai giovani.