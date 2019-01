Fabrizio Corona Instagram: senza mutande per gli auguri di Buon Anno, e la mani proprio ... lì (FOTO). Foto al limite della censura quella scelta dall'ex paparazzo per augurare felice 2019 ai suoi followers

Fabrizio Corona non si smentisce proprio mai. Eccolo arrivato puntuale l’ennesimo post provocatorio, che vuole sbalordire. L’imprenditore ha voluto voluto fare gli auguri di buon anno ai suoi followers di Instagram e lo ha fatto a modo suo: “Mi ero dimenticato di dirvi una cosa: come vedete sto già stappando #stocazzo #nonmiavetefattoniente ma almeno fatevi due risate #buonanno nel mio primo anno da detenuto in libertà”. Nella foto lui seduto sul letto con indosso un maglione celeste e nudo dalla vita in giù. Con le mani Corona si copre le parti intime sopra le quali mette un’emoticons con il logo del suo neonato giornale online, The King. Fa la linguaccia e ironizza come suo solito.

La foto ha ricevuto 49mila like ma anche – com’era prevedibile – tante critiche. A tanti non è piaciuta perché troppo volgare sia l’immagine che per le parole usate da Corona nella didascalia. “Sarebbe già imbarazzante se avessi 16 anni ma a 44 non si può vedere dai”, gli fa notare un utente, seguito da altre invettive: “Sei davvero un signore”, “Squallido”, “Esibizionista cronico”. Tra i vari commenti anche quelli di chi sostiene che la foto in questione non sia recente ma riciclata: “Fra l’altro la foto è vecchia. Non vedo i tatuaggi nuovi sulla testa, poi la faccia si vede che e’ più giovane . Buffone”.

C’è da scommettere che Fabrizio non sia stato affatto scalfito da quelle critiche e, anzi, che il suo scatto condiviso su Instagram avesse proprio lo scopo di suscitare reazioni forti. Del resto Corona non ha mai nascosto il suo narcisismo. Fiero del suo essere, nel bene e nel male, ama stupire e far parlare di sé, qualunque sia il motivo. Corona adora stare al centro dell’attenzione ed ogni occasione è buona per farsi notare. Ecco dunque che, fatte queste premesse, non stupisce affatto che abbia scelto di togliersi le mutande per fare gli auguri di Buon Anno a chi lo segue sui social.