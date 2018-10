Fabrizio Corona: la ex fidanzata ospite per la prima volta in televisione dopo la rottura della relazione con l’ex paparazzo. Zoe Cristofoli, sexy influencer veneta 22enne, ha avuto un flirt estivo con Corona e a settembre ha troncato improvvisamente la love story, pare dopo avere scoperto un presunto tradimento da parte del fidanzato.

Zoe oggi 30 ottobre è stata ospite in studio di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha parlato delle sue ultime vicende sentimentali e spiegato di avere interrotto la frequentazione con Corona “per mancanza di rispetto”. Molto seria e matura nonostante la giovane età, la super tatuata Zoe ha spiegato le sue ragioni: “Le relazioni hanno bisogno di rispetto e io non l’ho avuto. Così ho preferito andare avanti da sola. Ho cercato più volte di farlo riflettere su determinate cose. Ho fatto tutto senza interesse, non ho mai voluto nulla da lui”, ha chiarito candidamente. Zoe non prova rancore per Corona, sebbene non lo abbia più sentito in questi mesi.

“Nessun rancore nei confronti di Fabrizio Corona. Gli voglio bene e gli auguro il meglio, spero possa trovare la propria serenità”, per poi rifiutarsi, a domanda della Daniele, di commentare il legame tra l’ex e Silvia Provvedi, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi della vicenda scaturiti con l’ingresso di Corona nella Casa del Grande Fratello Vip, che vede proprio Le Donatella tra le concorrenti del reality. Fabrizio e Silvia Provvedi? Non entro nel merito della loro relazione ma sicuramente non si sputa mai nel piatto dove si è mangiato. Non voglio dire niente, non aggiungo altro”. Secondo i recenti pettegolezzi Zoe avrebbe iniziato da qualche settimana a frequentare il calciatore del Manchester City, Sergio Aguero, nonché ex genero di Diego Armando Maradona. La modella però non si è sbottonata: argomento blindato, questo, al momento per lei.