Fabrizio Corona bacia Asia Argento: Nina Moric dice la sua in merito alla love story scoppiata d’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, tra l’ex marito e l’attrice e regista Asia Argento. Dopo le foto diffuse dal settimanale “Chi” in cui i due sono stati sorpresi in atteggiamenti piuttosto intimi, mentre si baciano appassionatamente in strada, a dire la sua è Nina Moric, la modella croata che a Corona ha dato un figlio e con il quale è tornato ad avere un rapporto armonioso e pacifico, dopo una lunga guerra che li aveva portati ad interrompere ogni contatto.

Il monito arriva dai social: “Sei grande e vaccinato. Non conosco lei, ma non deludermi. Soprattutto non deludere nostro figlio”, queste le parole della Moric che ha dato voce al suo cuore e alle legittime preoccupazioni di una madre innamorata del figlio, che ora più che mai ha bisogno di serenità e di un nucleo familiare solido ed equilibrato. Carlos è tornato a vivere con lei dopo anni di lontananza, vede i suoi genitori andare finalmente d’accordo e la speranza di Nina è che Corona non ne combini un’altra delle sue. Un avvertimento bello e buono quello della 42enne croata all’ex marito, al quale è legata da un profondo affetto. Asia Argento durante un’intervista sempre al settimanale Chi ha rivelato: “Ci siamo conosciuti per lavoro e quando abbiamo iniziato a parlare una chiacchierata di due minuti è diventata di due ore. In lui ho visto qualcosa di spiritualmente molto forte. Abbiamo molte cose in comune e questo ha fatto nascere grande empatia e mi ha portato ad abbracciarlo”. E Nina Moric adesso non può che assistere allo spettacolo per capire se la nuova relazione di Corona con Asia potrà creare l’ennesimo stravolgimento nella vita di Corona e, conseguentemente, in quella sua e del loro adorato Carlos.

Intanto Asia Argento, ospite ieri sera a CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, ha messo qualche puntino sulle ‘i’: “Prima di tutto vorrei dire che Fabrizio l’ho visto due volte, lasciatecela vivere e stiamo calmi. La nostra non è un’attrazione che deriva dal ‘fascino del male’, quanto dal caos. Fabrizio? Mi sono fatta l’idea di un uomo profondo, intelligente, che ha sofferto, con delle idee profonde e interessanti. Un po’ matto e caotico come me… E poi, è troppo bello”.