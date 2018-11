Fabrizio Corona e Asia Argento storia: la notizia della nuova coppia vip da ieri ha riempito le pagine dei giornali, cartacei e non, di cronaca rosa. Corona e Asia, belli e dannati, criticati ed eccentrici, dalle vicissitudini personali a dir poco travagliate, si sono incontrati e in breve tempo – a detta loro – la passione li ha travolti. Da ieri è anche scoppiata una feroce diatriba social tra l’attrice e sua madre Daria Nicolodi, la quale, appresa la notizia di gossip, non ha certo fatto mistero di nutrire antipatia per “quel signore lì” (Corona) avvinghiato a sua figlia sulle pagine del settimanale Chi. Asia non gliele ha certo mandate a dire, sta di fatto che tra madre e figlia sono volate parole grosse. E irripetibili.

Ed ora anche Fabrizio Corona parla del flirt con l’attrice. Al Corriere della sera, l’ex paparazzo ha rivelato come è andata la prima volta che si sono visti “Nella mia vita succedono cose incredibili… Non è una storia programmata. Sono andato a parlare veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti, facevamo l’amore”. L’ex paparazzo ha poi rivelato cosa, su tutto, l’ha colpito in positivo di Asia: “Mi piace molto. Ma è difficile rispondere perché Asia è una cosa diversa da tutte le donne che ho avuto. Non è definibile. È come sono io: siamo due soggetti estranei al mondo”. Sul futuro della loro relazione, Corona ha detto: “Non penso che ci accopperemo l’un l’altro, ma che ci salveremo a vicenda”.

Anche Dario Argento, padre di Asia, non ha certo fatto i salti di gioia dopo avere appreso della nuova relazione sentimentale della figlia con il chiacchieratissimo e discusso personaggio. Il noto regista ha tuttavia ammesso di avere finalmente, dopo mesi bui, visto la figlia serena e tornare a sorridere. Merito di Fabrizio Corona? Chi vivrà vedrà …