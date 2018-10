Fabrizio Corona Grande Fratello Vip: ancora strali dell’ex paparazzo contro Ilary Blasi, dopo la furiosa litigata in diretta dopo il suo ingresso nella Casa per il chiarimento (che di fatto non c’è stato) con la ex fidanzata Silvia Provvedi tra i concorrenti del reality. Una partecipazione difficoltosa la sua, a causa di un presunto veto posto dalla conduttrice a che lui facesse la breve apparizione in diretta dentro la casa. Ilary si è presa la sua rivincita e ha attaccato Corona smentendo di avere mai ostacolato la sua partecipazione. Poi si è levata il sassolino dalle scarpe rinfacciando a Corona di avere creato un falso scoop, tredici anni fa, cercando di fare saltare il suo matrimonio con Francesco Totti a un mese dalla data delle nozze, mentre lei era incinta del suo primo figlio.

Al di là della furiosa lite, si parla in queste ore dello stratosferico cachet incassato da Corona per avere partecipato pochi minuti al GF Vip: secondo le indiscrezioni di queste ore, la cifra che è stata riconosciuta a Fabrizio Corona per la sua presenza al Grande Fratello VIP sarebbe pari a 50mila euro. Importo esagerato che sta facendo discutere e indignare tante persone.

Lui nel frattempo non ha ancora smaltito la rabbia per il trattamento riservatogli dalla Blasi, che mentre lui replicava alle accuse gli ha fatto abbassare il volume del microfono per poi farlo chiudere definitivamente mentre lui gridava. Nelle Instagram Stories di oggi, sabato 27 ottobre, Corona ha continuato con le sue invettive alla moglie del Pupone e a chi ha accusato uno dei suoi collaboratori, il giornalista Gabriele Parpiglia. “Io non ho pupari e lui non è un puparo… Smettetela con questi commenti del c…. Forse diamo fastidio, perché siamo i più bravi di tutti”.