Fabbri 1905 offerte di lavoro: nuove assunzioni nel settore dolciario

Fondata nel 1905 a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, Fabbri 1905 nasce per caso. Come tutte le cose più belle forse. Tutto è iniziato con un sodalizio di vita e d’amore tra Gennaro Fabbri e la moglie Rachele Buriani, la donna che ha inventato una magia: la prima ricetta a base di Amarena Fabbri. Agli inizi del secolo scorso, Gennaro Fabbri regalò alla moglie Rachele un bellissimo vaso, appositamente creato dal ceramista Gatti di Faenza: un piccolo dono per ringraziarla della sua ultima creazione culinaria. Ambedue non sapevano ancora di avere dato vita ad uno stile unico, fatto di gusto e dolcezza, che si è poi tramandato di generazione in generazione, fino ai giorni nostri. Sono venute fuori così un dolce, un frutto e un vaso – con gli inconfondibili faentini bianchi e blu – oggi simbolo di Fabbri 1905 in Italia e in oltre 100 Paesi nel mondo. Al momento l’azienda dolciaria ha, infatti, filiali in Nord America, Brasile, Argentina e in altri paesi d’Europa.

Passiamo ora alle figure professionali ricercate. Ecco le posizioni aperte:

Export Manager Beverage

It Service Manager Dynamics Ax

Venditori Business Unit Gelateria e Pasticceria

Sales Representative – Business Unit Beverage/Ho.Re.Ca

Maestri Pasticceri e Gelatieri

Come si legge sul sito ufficiale Fabbri 1905 è «alla ricerca di persone motivate, intraprendenti e orientate all’innovazione». Accanto alle posizioni aperte, l’azienda offre anche l’opportunità di inviare una candidatura spontanea, che deve essere così composta: una lettera di motivazioni scritta a mano, il tuo curriculum vitae (in formato pdf, jpg o tif) e la preferenza dell’area aziendale scelta nell’oggetto della mail. Chi invece pensa di essere indicato per una delle figure professionali attualmente ricercate, non deve fare altro che visitare la pagina “Lavora con Noi” e candidarsi con una semplice mail.